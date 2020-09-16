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«Это хуже всех фильмов про эпидемии»: в Индии рекордное число заболевших

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Сегодня, 16 сентября, власти Индии сообщили о том, что в стране число инфицированных коронавирусом превысило пять миллионов человек. В стране с населением 1,3 миллиарда зарегистрированы одни из самых высоких показателей заболеваемости COVID-19 в мире.

Ситуация выходит из-под контроля. Пугает то, что мы еще даже не на середине пути, а только в самом начале. То, что происходит сейчас, гораздо хуже сценариев научно-фантастических фильмов про эпидемии, заявил представитель Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро.

За последние несколько недель распространение вируса увеличилось в нескольких странах. Индия не стала исключением: в стране всего за 11 дней было выявлено более миллиона новых заболевших.

По мнению некоторых экспертов, ситуация в стране может быть еще хуже, так как в некоторых районах Индии до сих пор нет отлаженной системы тестирования на COVID.

Напомним, что в первые месяцы пандемии власти Индии не принимали никаких особых мер сдерживания вируса: например, не вводили обязательное ношение масок и перчаток, а также у них не был объявлен режим самоизоляции. Как и власти Швеции, индийцы рассчитывали заработать коллективный иммунитет к коронавирусу.

Индия вошла в топ-20 стран с наибольшим числом случаев Covid-19.

Индия вошла в топ-20 стран с наибольшим числом случаев Covid-19.

Поначалу все шло хорошо, и Индия находилась на одном из первых мест по эффективному предотвращению распространения коронавируса. Но местные власти для подстраховки все-таки ввели карантин: часть офисных служащих перешли на работу из дома, а заводские и фермерские работы были разрешены только в «зеленых» районах, где практически нет случаев заражения.

Но в начале лета что-то пошло не так, и страну захлестнули массовые случаи заражения. Во-первых, санитарная дистанция практически отсутствовала, а режим самоизоляции никто не соблюдал, так как людям приходилось работать, чтобы прокормить семью.

В конце августа в стране был зарегистрирован 78 761 новый случай заболевания коронавирусом. Это стало наибольшим однодневным количеством случаев в мире с начала пандемии. Теперь Индия поставила новый рекорд и приобрела статус наиболее пострадавшей от коронавируса страны в мире.

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Комментарии (2)

  • Small 9a8e5e1b71
    merlionсегодня, 17:03

    То у них половина Земли уже переболела бессимптомно, являясь носителем вируса, то у них "паника" из-за 0,3% заразившихся в Индии. А ещё эти уроды, кто это всё затеял и раздувает, записывают в жертвы коронавируса всех умерших, у кого этот вирус был. Придурки, вирус герпеса тоже у 90% людей. В жертвы герпеса почему не записываете умерших?

  • Small 9a8e5e1b71
    merlionсегодня, 17:08

    "Как и власти Швеции, индусы рассчитывали заработать коллективный иммунитет к коронавирусу.
    Поначалу все шло хорошо, и Индия находилась на одном из первых мест по эффективному предотвращению распространения коронавируса".
    Ну не придурки? Хотят одновременно заработать коллективный имунитет и предотвратить распространение. Это взаимоисключающие желания, нет? И это только часть идиотизма властей большинства стран мира в этой истории.

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