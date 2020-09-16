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Бастрыкин предупредил о возрождении нацизма в Европе

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

© Сергей Савостьянов/ТАСС

В Австрии, Италии, Испании и других странах Европы начинают активизироваться неонацисты. Однако руководство ЕС предпочитает закрывать на это глаза. Со временем такая политика может привести к очень печальным последствиям. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Мы видим, как в Литве, Латвии и Эстонии поощряются организации бывших военнослужащих подразделений СС, деятельность которых была признана преступной Нюрнбергским трибуналом. На Украине школьников водят возлагать цветы на могилы нацистов, причастных к массовым убийствам мирного населения, героизируют тех, кто сотрудничал с гитлеровской Германией. Поднимают головы реваншисты и неонацисты в Европе: в частности, они активизируются в Австрии, Италии, Испании», — рассказал Бастрыкин в интервью «РИА Новости».

В сентябре в Следственном комитете было создано новое подразделение по расследованию преступлений, направленных на реабилитацию нацизма и фальсификацию российской истории. Бастрыкин напомнил, что Нюрнбергский военный трибунал признал политику нацистской Германии преступной, а ее руководство — виновным в развязывании Второй мировой войны, унесшей миллионы человеческих жизней.

«Тем не менее сегодня в условиях продолжающейся информационной войны увеличивается количество попыток реабилитации нацизма как внутри нашей страны, так и из-за рубежа, также мы видим ложные оценки роли нашей страны в победе над фашизмом», — подчеркнул Бастрыкин.

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