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Эксперт: TikTok показал Facebook пример заботы о пользователях

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© pixabay.com

© pixabay.com

IT-гигант ByteDance, владеющий популярной соцсетью TikTok, первым открыл свое представительство в РФ и начал активно сотрудничать с Роскомнадзором.

Представительство ByteDance расположилось в Москве на территории коворкинга WeWork. Официальное открытие офиса состоялось в прошлом году.

Уже в сентябре 2020 года администрация TikTok заблокировала по запросу Роскомнадзора более 400 интернет-аккаунтов с запрещенным контентом. В частности, было удалено 20 страниц с видеороликами, пропагандирующими употребление в больших количествах антиаллергенного препарата «Бенадрил». Известно, что передозировка «Бенадрилом» вызывает галлюцинации. А еще руководство соцсети заблокировало видео, на котором мужчина совершает самоубийство.

К подобному сотрудничеству российские власти призывают и другие транснациональные IT-корпорации. Но Google и Facebook всячески стараются этого избежать. Свою позицию они объясняют приверженностью принципам плюрализма. Однако декларируемые такими IT-гигантами ценности не мешают им проводить политику жесткой политической цензуры. Так, 9 мая, когда в России праздновали День Победы над нацистской Германией, администрацией Facebook были заблокированы сотни постов, которые содержали фотографию советского фотокорреспондента Евгения Халдея «Знамя Победы над рейхстагом», — прокомментировал ситуацию политолог Владимир Киреев.

«Компания ByteDance продемонстрировала, что IT-гиганту, не имеющему тесной кооперации с американскими властями, не сложно действовать в правовом поле России, обеспечивая комфортную и безопасную среду для своих пользователей», — добавил эксперт.

Ранее председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Журавлев призвал власти РФ рассмотреть вариант принуждения зарубежных IT-игроков к выполнению российского законодательства через платежных агентов.

«У нас есть банки, через которые осуществляются платежные операции, когда российские пользователи оплачивают рекламу в Facebook или Twitter. Я думаю, что ответственность за те или иные неправомерные решения по модерации контента могут нести не только социальные сети, но и банки, через которые осуществляются платежи», — рассказал Журавлев в интервью «Ридусу».

«Еще один вариант — это замедление трафика. Данная мера должна применяться исключительно в отношении к иностранным ресурсам, причем только по решению суда. Получится, что услуги, которые оказывают зарубежные соцсети, станут неинтересны для пользователей, поскольку они не смогут получить то качество, на которое рассчитывали изначально», — считает эксперт.

Беспрецедентное могущество транснациональных IT-корпораций пытаются ограничить не только в России, но и в других странах.

«Эта тема широко обсуждается во Франции, в Великобритании и других странах ЕС. А в Турции, например, закон об ответственности IT-корпораций за противоправный контент должен вступить в силу уже в этом году, — отметила член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина. — Практически каждая страна столкнулась с проблемой, когда распространяется огромное количество информации, опасной для граждан. Все говорят о том, что платформы не должны обладать иммунитетом на ответственность за публикации, которые размещаются пользователями. Они обязаны удалять деструктивную информацию, причем система модерации должна быть предельно прозрачной, чтобы пользователи понимали, какой контент разрешен, а какой нет и почему».

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