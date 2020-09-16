Врач назвал болезни, о которых говорит сильное слезоточение на холоде

Избыточное слезотечение — именно эта проблема станет актуальной для многих с наступлением холодов. И надо отметить, что интенсивная выработка слезы не считается нормой у взрослых.

«Ридус» пообщался с офтальмологом и выяснил, когда слезы на морозе — норма, а когда стоит бить тревогу и обращаться к специалисту.

У взрослых слезотечение на ветру и холоде является первым признаком синдрома сухого глаза. И в данном случае нужно сразу же обратиться к врачу. Если запустить заболевание, то к нему присоединятся и другие неприятные симптомы: жжение и ощущение песка в глазах, воспалительные заболевания. И в конечном счете это может даже закончиться помутнением роговицы, что напрямую повлияет на остроту зрения. Повышенное слезоотделение у взрослых также может быть связано с ЛОР-проблемами. Это могут быть хронические воспалительные заболевания носа, например, ринит, — пояснил «Ридусу» детский офтальмохирург, доктор медицинских наук, профессор, основатель Объединения детских глазных клиник «Ясный взор» Игорь Азнаурян.

Врач уточнил, что одна из самых частых причин слез на морозе — синдром сухого глаза. В случае данного заболевания ухудшается качество слезы: она хуже удерживается на глазу, снижаются ее защитные и увлажняющие свойства.

И из-за потери качества слезы возрастает ее количество. Как это ни парадоксально, но на начальной стадии синдрома сухого глаза сами глаза постоянно мокрые. На холоде или при сильном ветре выделяется много слезы — так глаз пытается защитить себя от внешних раздражающих факторов.

А еще избыточное отделение слезы часто характерно для людей пожилых. С возрастом теряется эластичность всех тканей, в том числе и нижнего века. Именно здесь располагается так называемая слезная точка — то отверстие, через которое отводится слеза.



При потере эластичности веки становятся дряблыми. Вместе с ними обвисают и стенки слезных каналов, в результате чего теряется их проходимость. За счет этого и повышается слезоотделение.

Вытри слезы!

Избыточное слезоотделение у взрослых нужно корректировать обязательно, считает врач. В случае синдрома сухого глаза многие допускают роковую ошибку: предпочитают попросту купить специальные капли, которые избавляют от неприятных симптомов — сухости и жжения в глазах.

Однако немногие знают, что если использовать их постоянно, то чувствовать они себя будут, конечно же, более комфортно, но вот причины возникновения синдрома сухого глаза не исчезают. На сегодняшний день есть более современное и эффективное лечение данной проблемы. Для стимуляции деятельности слезной железы используется лазер, который может избавить от этого неприятного синдрома.