Депутаты Госдумы расскажут коллегам из ОДКБ о борьбе с вмешательством извне

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного влияния на внутренние дела России поделится с парламентариями государств, входящих в ОДКБ, опытом противодействия вмешательству извне. Об этом сообщил председатель комиссии Василий Пискарев.

«Данные мониторинга фактов деструктивного внешнего воздействия показывают, что активно вмешиваются во внутренние дела государств и пытаются дестабилизировать обстановку в зоне ответственности ОДКБ одни и те же страны и финансируемые ими НПО», — отметил Пискарев.

В частности, по его словам, российские депутаты обсудят с коллегами из государств — членов ОДКБ «попытки зарубежных партнеров по изменению наркополитики наших стран и внедрению заместительной терапии».



«Заместительная терапия — это, по сути, замена одних наркотиков на другие, но уже на легальной основе под патронажем государства», — уверен Владимир Пискарев.

«Эффективно пресекать такие действия можно только сообща. Поэтому для нас важно обменяться законодательным опытом и лучшими практиками противодействия вмешательству извне и наметить возможные совместные действия по пресечению деятельности нежелательных зарубежных организаций и фондов на территории наших государств», — заключил глава комиссии.