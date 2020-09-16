найти ×
   
  • USD -0.26
    74.93
  • EUR -0.50
    88.86
СохранитьСохранено0
×

-202447

Депутаты Госдумы расскажут коллегам из ОДКБ о борьбе с вмешательством извне

Small f632c44589
Василий Пискарев. © Антон Новодережкин/ТАСС

Василий Пискарев. © Антон Новодережкин/ТАСС

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного влияния на внутренние дела России поделится с парламентариями государств, входящих в ОДКБ, опытом противодействия вмешательству извне. Об этом сообщил председатель комиссии Василий Пискарев.

«Данные мониторинга фактов деструктивного внешнего воздействия показывают, что активно вмешиваются во внутренние дела государств и пытаются дестабилизировать обстановку в зоне ответственности ОДКБ одни и те же страны и финансируемые ими НПО», — отметил Пискарев.

В частности, по его словам, российские депутаты обсудят с коллегами из государств — членов ОДКБ «попытки зарубежных партнеров по изменению наркополитики наших стран и внедрению заместительной терапии».

«Заместительная терапия — это, по сути, замена одних наркотиков на другие, но уже на легальной основе под патронажем государства», — уверен Владимир Пискарев.

«Эффективно пресекать такие действия можно только сообща. Поэтому для нас важно обменяться законодательным опытом и лучшими практиками противодействия вмешательству извне и наметить возможные совместные действия по пресечению деятельности нежелательных зарубежных организаций и фондов на территории наших государств», — заключил глава комиссии.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Как меня принимали в пионеры: отражение нашей памяти о героях былых времен
50018352читать позжечитаю позже
Общество
Маски для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным
68116227читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Советы
Когда даже съедобные грибы лучше не собирать

Старайтесь избегать крупных и перезрелых осенних «трофеев».

-109188читать позжечитаю позже

Здоровье
Названа дешевая комбинация витаминов, которая поможет легче перенести COVID05 июня

Эти витамины обладают противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами.

16091232читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM