«Рост активности избирателей»: эксперт оценил явку на выборах губернаторов

Явка на губернаторских выборах, которые состоялись в 18 регионах России, оказалась довольно высокой. При этом в девяти регионах, где проходили выборы глав субъектов, явка превысила показатели предыдущих аналогичных электоральных периодов. Такое мнение высказала в интервью «Ридусу» руководитель лаборатории новых технологий ЭИСИ Дарья Кислицына.

«В Еврейской автономной области явка на губернаторских выборах составила 73,02%. Это намного выше предыдущего показателя. Напомню, что на прошлых выборах губернатора ЕАО явка была 31,87%. В Архангельской области явка увеличилась с 20,99% до 32,65%. Остальные семь регионов также продемонстрировали рост, хотя и не такой сильный. Впрочем, сравнивать регионы по явке, на мой взгляд, не совсем правильно. У каждого субъекта свой тип электорального поведения, своя политическая история», — пояснила Кислицына.

Нынешний год был богат на электоральные события. В июне россияне голосовали по поводу конституционных поправок, а уже через два месяца состоялись региональные выборы. Поэтому, конечно, были некоторые опасения, что эта насыщенность станет причиной снижения явки. Но данные опасения не оправдались. В этом смысле, я думаю, позитивную роль сыграло трехдневное голосование. Людям стало удобнее осуществлять свое избирательное право, — добавила эксперт.

С 11 по 13 сентября в 83 субъектах России прошли региональные выборы. В четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) были довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах — выборы депутатов законодательных собраний, в 18 — прямые губернаторские выборы.