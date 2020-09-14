Угрозы помешали Союзу архитекторов реализовать идею переустройства Мавзолея
- 14 сентября 2020, 20:26
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
После объявления конкурса на лучшую реконструкцию здания мавзолея на Красной площади организаторам стали поступать угрозы, в результате чего прием заявок решили прекратить.
По словам президента Союза архитекторов России Николая Шумакова, оголтелые личности стали обвинять его в том, что он собирается снести мавзолей и выбросить тело Ленина на помойку.
Шумаков утверждает, что он этого не хотел, однако условия конкурса никто не читал.
В беседе с РБК архитектор заявил, что в обществе творятся страшные вещи, которых он не ожидал. «Нет, читать условия мы не будем, ты специально все это делаешь, потому что тебе деньги кто-то платит, ты специально возбуждаешь ситуацию, седьмое ноября приближается», — приводит он поступавшие ему в течение четырех дней угрозы.
В результате Шумаков решил «прикрыть» конкурс, который был объявлен 12 сентября.
Напомним, к участию в конкурсе пригласили всех желающих — архитекторов, художников, дизайнеров и обычных граждан. Им предлагалось разработать эскиз проекта использования здания мавзолея в качестве музея, посвященного его проектированию и строительству.
Эта идея ожидаемо спровоцировала очередную общественную дискуссию и ожесточенное сопротивление коммунистов. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов даже предложил возбудить в отношении организаторов конкурса уголовное преследование.
В свою очередь лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич заявил, что затея с конкурсом — дурацкая. При этом музыкант подчеркнул, что тело вождя мировой революции необходимо вынести из Мавзолея, но само здание не нужно никак использовать, поскольку Мавзолей Владимира Ленина является достойным памятником архитектуры.
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