Угрозы помешали Союзу архитекторов реализовать идею переустройства Мавзолея

После объявления конкурса на лучшую реконструкцию здания мавзолея на Красной площади организаторам стали поступать угрозы, в результате чего прием заявок решили прекратить.

По словам президента Союза архитекторов России Николая Шумакова, оголтелые личности стали обвинять его в том, что он собирается снести мавзолей и выбросить тело Ленина на помойку.

Шумаков утверждает, что он этого не хотел, однако условия конкурса никто не читал.

В беседе с РБК архитектор заявил, что в обществе творятся страшные вещи, которых он не ожидал. «Нет, читать условия мы не будем, ты специально все это делаешь, потому что тебе деньги кто-то платит, ты специально возбуждаешь ситуацию, седьмое ноября приближается», — приводит он поступавшие ему в течение четырех дней угрозы.

В результате Шумаков решил «прикрыть» конкурс, который был объявлен 12 сентября.

Напомним, к участию в конкурсе пригласили всех желающих — архитекторов, художников, дизайнеров и обычных граждан. Им предлагалось разработать эскиз проекта использования здания мавзолея в качестве музея, посвященного его проектированию и строительству.

Эта идея ожидаемо спровоцировала очередную общественную дискуссию и ожесточенное сопротивление коммунистов. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов даже предложил возбудить в отношении организаторов конкурса уголовное преследование.

В свою очередь лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич заявил, что затея с конкурсом — дурацкая. При этом музыкант подчеркнул, что тело вождя мировой революции необходимо вынести из Мавзолея, но само здание не нужно никак использовать, поскольку Мавзолей Владимира Ленина является достойным памятником архитектуры.