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Просмотр хоккейных матчей обойдется «Мосэнерго» почти в 4 млн рублей

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© pixabay.com

© pixabay.com

Компания «Мосэнерго» потратит на просмотр матчей Континентальной хоккейной лиги сезона 2020/2021 более чем 3,9 млн рублей.

Это свидетельствует из документа, опубликованного на сайте госзакупок.

В нем указано, что энергокомпания собирается арендовать VIP-ложу/скайбокс в ледовой арене ЦСКА в Москве. Начальная цена договора составляет 3,908 млн рублей.

По данным Telegram-канала «Криминал», «Мосэнерго» арендует VIP-ложу № 100 на четвертом этаже арены. Эта ложа рассчитана на 12 человек.

Контракт пока неокончательный, а его итоговая сумма может достигнуть 4,7 млн рублей, пишет паблик.

Как рассказал ранее «Ридусу» муниципальный депутат из подмосковного города Химки Андрей Зайцев, управление делами местной администрации закупило крупную партию минеральной воды элитных марок стоимостью 261 тысяча рублей.

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