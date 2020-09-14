В Балтике найден идеально сохранившийся голландский корабль XVII века

Подводные археологи обнаружили на дне Балтийского моря отлично сохранившийся голландский корабль XVII века. Эксперты пояснили, что это голландский флейт — морское парусное транспортное судно Нидерландов XVI—XVIII веков.



Длина этих судов в несколько раз превышала их ширину, что позволяло им ходить под парусами довольно круто к ветру. Как правило, флейты отличались хорошими мореходными качествами, высокой скоростью, большой вместимостью и использовались для военно-транспортных перевозок

Во время недавних исследований специалисты из финской водолазной команды Badewanne случайно обнаружили голландское судно у входа в Финский залив. Археологи искали затонувшие корабли времен Первой и Второй мировых войн, и каково же было их удивление, когда водолазы открыли сохранившееся на глубине 85 метров голландское судно.

Мы ожидали увидеть тральщик Первой мировой войны или шхуну, потопленную во время Второй мировой войны, но в итоге нашли голландский флейт, который стоит ровно на киле. Вокруг мы обнаружили часть снастей, но корабль неплохо сохранился для своего возраста, — говорят археологи.

Снимки корабля показывают, что большая часть его отлично сохранилась. По словам специалистов, это не редкость для артефактов, найденных в Балтийском море, так как тут деревянные обломки могут храниться в течение веков, не подвергаясь химическим, биохимическим и биологическим процессам разложения.

Это происходит из-за небольшой солености, абсолютной темноты и очень низких температур. В Балтике часто находят потерпевшие крушение корабли. Так, в прошлом месяце в Балтийском море нашли голландский корабль XVIII века, который направлялся в бывшую российскую столицу — Санкт-Петербург. На месте крушения были обнаружены сотни стеклянных бутылок с алкоголем.