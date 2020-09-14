Прививку от гриппа хотят сделать обязательной для школьников

Американские врачи заявили, что сейчас рассматривают возможность сделать вакцину от гриппа обязательной для учащихся общеобразовательных школ Нью-Йорка. Так, по мнению местных экспертов, удастся избежать сильной нагрузки на больницы во время и без того тяжелой эпидемиологической ситуации в стране.

Пока что мы рассматриваем такую возможность и не говорим, что этой осенью вакцинация станет обязательной. Собираем мнения, анализируем статистику. Окончательное решение еще не принято, — заявил уполномоченный по вопросам здравоохранения Нью-Йорка доктор Говард Цукер.

Такую инициативу стали рассматривать после того, как власти Массачусетса в августе обязали всех школьников, студентов и детей в детских садах сделать прививку от гриппа. Без справки о вакцинации дети не допускались до занятий.

Местные жители негативно отнеслись к новой инициативе, что вызвало массу митингов, на которые встревоженные родители вышли с плакатами «Мое тело — мой выбор», «Медсестры против обязательной вакцинации».

Теперь похожее требование хотят ввести и в Нью-Йорке. Департамент здравоохранения штата уже призвал горожан сделать прививку от гриппа в этом сезоне как можно раньше, чтобы выработать иммунитет к вирусу.



Так, по мнению многих медиков, люди смогут защитить себя хотя бы от одного вирусного заболевания этой осенью.

Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк ежегодно рекомендует вакцины против гриппа почти всем людям в возрасте от шести месяцев. Вакцинация — это один из лучших способов снизить заболеваемость гриппом, госпитализацию и смертность от вируса.



А на днях американский врач Энтони Фаучи, глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, заявил, что осень и зима 2020 года будут одними из самых тяжелых за последние несколько лет, потому что коронавирус и грипп будут «действовать сообща».

