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В Москве начались акции противников и сторонников Лукашенко

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© vk.com

© vk.com

У посольства Белоруссии в Москве начались несанкционированные акции сторонников белорусской оппозиции и их идейных оппонентов.

Напротив здания дипмиссии на улице Маросейка собрались несколько десятков человек с флагами белорусских оппозиционеров, плакатами с политическим лозунгами и цветами.

Они выстроились в одну шеренгу, держа в руках в знак солидарности белую ленту.

«Мы выступаем за новые выборы, эти выборы прошли с нарушениями, — заявил „Интерфаксу“ один из участников оппозиционной акции. — В эту субботу начались задержания женщин в Минске, и это стало последней каплей».

У посольства также собрались около 20 сторонников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Они пришли с флагами в цветах гвардейской ленты, флагами СССР и государственными флагами Белоруссии.

Как отмечает агентство, участники акций не конфликтуют между собой. На месте дежурят сотрудники полиции, которые предупреждают собравшихся через громкоговоритель о необходимости освободить проход для пешеходов и не препятствовать движению транспорта.

Ранее сообщалось, что очередная воскресная акция протеста в Минске — «Марш героев» — ознаменовалась тем, что задержания начались еще до ее начала. В центр белорусской столицы были введены военные и бронетехника.

Позже стало известно, что в Бресте на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов против вышедших на марш людей использовали водомет.

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