Возможности российской ракеты «Буревестник» оценила британская разведка

Российская крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник», оснащенная ядерной энергоустановкой, способна наносить удары с неожиданных направлений и может находиться в атмосфере практически неограниченное время.

К такому выводу пришел глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл.

По его словам, российская ракета «может находиться в атмосфере много лет подряд, готовая нанести удар в любой момент».

Он добавил, что благодаря ракетному двигателю «Буревестник» имеет «практически неограниченное время пребывания в ожидании».

Выступая на брифинге в разведывательном центре альянса спецслужб Five Eyes, который объединяет разведки США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии, Хокенхалл отметил, что Россия делает крупные инвестиции в развитие подводного флота и глубоководных средств. «Они тщательно изучили Запад, чтобы понять, куда лучше всего инвестировать, чтобы создать нам больше проблем», — цитирует его Sunday Telegraph.

Как сообщал ранее «Ридус», официальный представитель Пентагона подполковник Роберт Карвер заявил об отставании США от России в разработках гиперзвукового оружия.

В феврале 2019 года стало известно о том, что российские военные и конструкторы успешно завершили испытания ядерной энергетической установки для крылатой ракеты «Буревестник».