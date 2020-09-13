Вывезенные из Сирии 11 российских детей переданы родственникам

Родственникам передали 11 российских детей, которые были вывезены из Сирии 9 сентября.

Как сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, эти дети наконец-то вернутся домой, в Дагестан и Кабардино-Балкарию.

По ее словам, еще четыре ребенка из Чечни, Астрахани и Дагестана по-прежнему находятся в больнице. Она уточнила, что их жизни ничего не угрожает

«Мы в ближайшее время навестим их, обговорим с врачами дальнейший план лечения», — цитирует Кузнецову «Интерфакс».

Ранее стало известно, что 15 российских детей, находившихся в лагерях Аль-Холь и Рож, вернулись из Сирии в Россию 9 сентября при содействии Кузнецовой. Прямо с аэродрома большинство детей отвезли в один из подмосковных пансионатов. Там они прошли медицинское обследование, а также тестирование на COVID-19. В больницу доставили четырех детей, получивших ранения в Сирии.

В ноябре 2019 года Кузнецова сообщила, что по меньшей мере 146 российских детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет могут находиться в лагерях и тюрьмах на территории Сирии. Родственные связи с гражданами России на основании анализа ДНК подтверждены для 49 из них.