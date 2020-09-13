найти ×
   
  • USD
    74.89
  • EUR
    88.68
СохранитьСохранено0
×

-104332

Вывезенные из Сирии 11 российских детей переданы родственникам

Small f1a6d446e0
© МО РФ

© МО РФ

Родственникам передали 11 российских детей, которые были вывезены из Сирии 9 сентября.

Как сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, эти дети наконец-то вернутся домой, в Дагестан и Кабардино-Балкарию.

По ее словам, еще четыре ребенка из Чечни, Астрахани и Дагестана по-прежнему находятся в больнице. Она уточнила, что их жизни ничего не угрожает

«Мы в ближайшее время навестим их, обговорим с врачами дальнейший план лечения», — цитирует Кузнецову «Интерфакс».

Ранее стало известно, что 15 российских детей, находившихся в лагерях Аль-Холь и Рож, вернулись из Сирии в Россию 9 сентября при содействии Кузнецовой. Прямо с аэродрома большинство детей отвезли в один из подмосковных пансионатов. Там они прошли медицинское обследование, а также тестирование на COVID-19. В больницу доставили четырех детей, получивших ранения в Сирии.

В ноябре 2019 года Кузнецова сообщила, что по меньшей мере 146 российских детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет могут находиться в лагерях и тюрьмах на территории Сирии. Родственные связи с гражданами России на основании анализа ДНК подтверждены для 49 из них.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Политика
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши
128742738читать позжечитаю позже
Общество
Как меня принимали в пионеры: отражение нашей памяти о героях былых времен
49018352читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
Огромное кладбище мамонтов нашли при строительстве аэропорта в Мехико

Животные могли быть убиты древними людьми или погибнуть в болоте.

304431читать позжечитаю позже

Здоровье
Почему пандемия COVID-19 в Африке проходит «в легкой форме»04 сентября

Ученые связывают это с бедностью континента.

305695читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM