Видео: песчаная буря накрыла провинцию Анкара в Турции
- 12 сентября 2020, 22:04
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На турецкую провинцию Анкара в Турции обрушился мощный ураган.
Перед этим песчаная буря накрыла город Полатлы, расположенный в 80 км от столицы.
В результате этот населенный пункт на некоторое время буквально погрузился в полумрак.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как гигантские клубы пыли медленно окутывают город.
Как сообщает ТАСС, до Анкары песчаная буря так и не добралась, однако видимость над городом значительно ухудшилась. Но, несмотря на неблагоприятные погодные условия, жители турецкой столицы продолжают ходить по улицам и ездить на автомобилях.
При этом метеорологи предупредили население о возможных селях, наводнениях, граде и сильном ветре.
Ранее «Ридус» писал о том, что в мае 2019 года мощная песчаная буря обрушилась на город Милдьюра, расположенный в северо-восточной части австралийского штата Виктория. Многометровая волна пыли и песка со скоростью порыва ветра в 87 км/ч буквально превратила день в ночь.
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