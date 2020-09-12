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Видео: песчаная буря накрыла провинцию Анкара в Турции

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кадр из видео

кадр из видео

На турецкую провинцию Анкара в Турции обрушился мощный ураган.

Перед этим песчаная буря накрыла город Полатлы, расположенный в 80 км от столицы.

В результате этот населенный пункт на некоторое время буквально погрузился в полумрак.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как гигантские клубы пыли медленно окутывают город.

Как сообщает ТАСС, до Анкары песчаная буря так и не добралась, однако видимость над городом значительно ухудшилась. Но, несмотря на неблагоприятные погодные условия, жители турецкой столицы продолжают ходить по улицам и ездить на автомобилях.

При этом метеорологи предупредили население о возможных селях, наводнениях, граде и сильном ветре.

Ранее «Ридус» писал о том, что в мае 2019 года мощная песчаная буря обрушилась на город Милдьюра, расположенный в северо-восточной части австралийского штата Виктория. Многометровая волна пыли и песка со скоростью порыва ветра в 87 км/ч буквально превратила день в ночь.

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