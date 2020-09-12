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Фильм Андрея Кончаловского удостоен приза на Венецианском кинофестивале

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© EPA\TASS

© EPA\TASS

Картина Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» завоевала Специальный приз жюри на 77-м Венецианском кинофестивале.

Этот фильм рассказывает о трагических событиях в Новочеркасске в 1962 году. В результате разгона мирной демонстрации были убиты 26 человек.

Главную роль исполнила жена режиссера Юлия Высоцкая.

Премьера ленты в России запланирована на ноябрь 2020 года.

«Золотой лев» за лучший фильм был присужден американской ленте «Земля кочевников».

Гран-при жюри был присужден «Новому порядку» мексиканца Мишеля Франко.

Приз за лучшую режиссуру достался японцу Киеси Курасаве за картину «Жена шпиона».

Лучшей актрисой была названа британка Ванесса Кирби, исполнившая главную роль в фильме «Части женщины». Лучшим актером жюри признало итальянца Пьерфранческо Фавино, сыгравшего в картине «Наш отец».

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