найти ×
   
  • USD -0.64
    74.89
  • EUR -0.63
    88.68
СохранитьСохранено0
×

205189

Коронавирус обнаружен у семерых игроков «Ротора»

Small f1a6d446e0
© rotor-vlg.com

© rotor-vlg.com

Результат теста на COVID-19 оказался положительным у семерых игроков футбольного клуба «Ротор» и у двух членов административного штаба.

Все они сдали повторный анализ и в настоящее время изолированы от команды.

Коронавирус обнаружен у большинства игроков основного состава: Ильи Жигулева, Александра Саплинова, Беки Микелтадзе, Камиля Муллина, Ники Кипиани, Азата Байрыева и Александра Довбни.

Несмотря на это, «Ротор» сыграет против «Краснодара» в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который должен состояться в воскресенье, 13 сентября, сообщается на сайте волгоградского клуба.

Как писал ранее «Ридус», UEFA пришлось засчитать технические поражения братиславскому «Словану» в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Клаксвиком» с Фарерских островов и «Приштине» из Косово в игре предварительного раунда Лиги Европы с гибралтарским «Линкольн Ред Импс».

«Слован» из-за заражения нескольких игроков коронавирусом не смог прибыть на игру против «Клаксвика» 19 августа. Матч перенесли на два дня, предоставив словацкому клубу возможность заявить новый состав, однако и среди остальных футболистов нашли зараженных.

В косовской «Приштине» восемь футболистов заболели COVID-19, что стало причиной технического поражения со счетом 0:3.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Посмотрите на странные вещи, которые делают наши питомцы
507446читать позжечитаю позже
Юмор
Хороший аппетит енота попал на видео
005607читать позжечитаю позже

главное


Политика
Экология
Психоз, шутка или биологическая атака: кто послал в США семена из Китая

Ученые считают, что варианты могут быть разными, но осторожность не помешает.

0030762читать позжечитаю позже

Наука и техника
Огромное кладбище мамонтов нашли при строительстве аэропорта в Мехико10 сентября

Животные могли быть убиты древними людьми или погибнуть в болоте.

304297читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM