Коронавирус обнаружен у семерых игроков «Ротора»

Результат теста на COVID-19 оказался положительным у семерых игроков футбольного клуба «Ротор» и у двух членов административного штаба.

Все они сдали повторный анализ и в настоящее время изолированы от команды.

Коронавирус обнаружен у большинства игроков основного состава: Ильи Жигулева, Александра Саплинова, Беки Микелтадзе, Камиля Муллина, Ники Кипиани, Азата Байрыева и Александра Довбни.

Несмотря на это, «Ротор» сыграет против «Краснодара» в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который должен состояться в воскресенье, 13 сентября, сообщается на сайте волгоградского клуба.

Как писал ранее «Ридус», UEFA пришлось засчитать технические поражения братиславскому «Словану» в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Клаксвиком» с Фарерских островов и «Приштине» из Косово в игре предварительного раунда Лиги Европы с гибралтарским «Линкольн Ред Импс».

«Слован» из-за заражения нескольких игроков коронавирусом не смог прибыть на игру против «Клаксвика» 19 августа. Матч перенесли на два дня, предоставив словацкому клубу возможность заявить новый состав, однако и среди остальных футболистов нашли зараженных.

В косовской «Приштине» восемь футболистов заболели COVID-19, что стало причиной технического поражения со счетом 0:3.