Познер призвал «холить» и «лелеять» творческих людей

Телеведущий и журналист Владимир Познер призвал государство «холить» и «лелеять» творческих людей, поскольку их роль является основополагающей в развитии креативных индустрий.

«В отношении креативных индустрий роль личности, безусловно, первична. И если мы собираемся это развивать у себя, то, как мне кажется, нужно менять свое представление, а это очень трудно, менять свое представление о роли личности, подчёркивать важность этого, если можно сказать, холить и лелеять творческую личность. А не, как мы говорим, мол, не надо вылезать», — заявил Познер на пленарном заседании Форума креативного бизнеса, который проходит в рамках «Российской креативной недели».

Такой подход нужно применять еще в школе, уверен телеведущий. По его мнению, российские школы «делают нас очень похожими», что «противоречит развитию творческого потенциала».

«Школа делает всех похожими по возможности, что абсолютно противоречит креативности. Я думаю, что над этим надо очень серьёзно задумываться», — сказал Владимир Познер.

Генеральный директор фонда V-A-C Тереза Мавика добавила, что образование — это «не только учеба, но еще и способ понимания существующей сегодня реальности».

Язык современного общества создается в диалоге всех креативных направлений. Культурные институции — это канал коммуникации между государством и обществом, который часто очень успешны, но часто не находят понимания, поддержки. Надо налаживать пути коммуникаций, — подчеркнула Мавика.

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко в свою очередь отметил, что «за последние годы только из Фонда президентских грантов на развитие креативных индустрий было выделено около 8 миллиардов рублей».

«В результате поддержку получили около трех тысяч проектов», — доложил Кириенко.

Вместе с тем наряду с финансовой поддержкой государство обязано создавать условия для развития креативной отрасли. В частности, необходимы изменения в законодательстве, утверждает Сергей Кириенко.

«Первые шаги уже сделаны — недавно принят целый ряд налоговых льгот для IT-сферы», — цитирует Кириенко ТАСС.

Напомним, что 11−13 сентября в Москве проходят центральные события первой «Российской креативной недели» (Russian Creativity Week) — масштабного федерального события, направленного на развитие креативных индустрий в России. Ключевой площадкой недели стал Парк Горького, где состоится более 500 мероприятий: бизнес-форум, выставки, лекции, мастер-классы, паблик-токи и многое другое.