Большинство офисных работников не по назначению используют обеденное время

Только один из пяти офисных работников использует свой обеденный перерыв по назначению. Как показал недавний опрос, в котором приняли участие 2000 человек, 79% респондентов предпочитают есть на бегу или во время работы, чтобы освободить обеденный перерыв для различных дел.

Это стало особенно популярно во время самоизоляции, когда большинство перешло на работу из дома. Большинство опрошенных во время обеденного перерыва предпочитали смотреть YouTube, выгуливать собаку, заниматься спортом или просто сидеть в интернете.

Согласно исследованию, примерно 40% респондентов хотели бы больше времени уделять своему хобби во время обеденного перерыва, так как чувствуют, что работа полностью захватила их. Поэтому 67% вовсе лишают себя полноценного обеда, чтобы успеть выполнить свои дела.

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Исследование, проведенное компанией OnePoll, также показало, что 13% опрошенных считают неуместным тратить время на обед, так как у них много рабочих задач, а каждый десятый чувствует себя виноватым, когда появляется лишняя свободная минутка.

Еще 37% опрошенных рассказали, что они не знают, что делать в обеденный перерыв, так как успевают подкрепиться непосредственно во время рабочего дня.

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Выяснилось также, что 43% респондентов обычно проводят отведенное им время перерыва за рабочим местом, и около 70% признались, что проверяют рабочие электронные письма или принимают звонки во время обеда, а не наслаждаются перерывом.

Большинство участников заявили, что хотели бы посвящать свой обеденный перерыв исключительно себе, чтобы отдохнуть и с новыми силами приступить к работе.