Российские военные узнали о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

В южной части сирийского Идлиба готовятся провокации с применением отравляющих веществ, сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич.

По его словам, в центр поступили сведения о подготовке провокации с химоружием боевиками террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» *.



Согласно полученной информации, они планируют провести постановочные съемки в районе высоты Джебель-Завия с привлечением репортеров зарубежных СМИ. Эти видеоматериалы предназначены для последующего распространения в интернете, а также в ближневосточных и западных СМИ. Таким способом террористы намерены обвинить правительственные силы САР в применении химоружия против мирного населения, приводит слова Гринкевича РИА Новости.

Как писал ранее «Ридус», в феврале «Белые каски» в сотрудничестве с террористами сняли в Идлибе фейковое видео о якобы произошедшем в зоне деэскалации «применении химоружия» войсками САР.

Напомним, 7 апреля 2018 года несколько международных организаций, в том числе «Белые каски», заявили о применении сирийской армией химоружия в городе Дума в Восточной Гуте и гибели 40 человек. В МИД России восприняли это сообщение как информационный вброс. По заявлению постпреда России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александра Шульгина, химическая атака в сирийском городе Дума была инсценирована британскими спецслужбами с целью оправдать интервенцию в Сирию и свергнуть президента Башара Асада.

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Посетившие сирийскую Думу американские журналисты также не нашли свидетельств химатаки, хотя осмотрели место и поговорили с жителями, а также побывали в больнице, куда якобы были доставлены жертвы атаки. Тем не менее 14 апреля США совместно с Францией и Великобританией нанесли ракетные удары по Сирии.

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* Террористическая организация, запрещенная в России