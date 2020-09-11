В Калуге начали производить препарат для лечения рака легких

На калужском заводе «Астразенека» приступили к производству таргетного (прекращающего рост и распространение онкоклеток) препарата «Тагриссо» для лечения рака легких.

Регистрационное удостоверение на этот препарат было получено в 2017 году.

«Тагриссо» включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также рекомендован Минздравом РФ, Ассоциацией онкологов РФ и Российским обществом клинической онкологии.

«Когда появляются новые лекарства, новые технологии, люди получают шанс вылечиться и продлить свою жизнь», — приводятся слова врио главы региона Владислава Шапши на сайте Агентства регионального развития Калужской области.

Он также рассказал, что калужский завод «Астразенека» работает с 2016 года, и за это время в производство было инвестировано свыше 13 млрд рублей. Еще 6,5 млрд рублей вложено в научные исследования, добавил Шапша.

Ранее сообщалось, что российские онкологи и гематологи призвали Минздрав отказаться от закупок дженериков (аналоги запатентованных препаратов) и приобретать для детей с онкозаболеваниями оригинальные лекарства.

Кроме того, в декабре прошлого года специалисты Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина заявили о низком качестве российских аналогов.