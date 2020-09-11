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Глава МИД Сербии приветствовал увеличение присутствия США на Балканах

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© Александр Щербак/ТАСС

© Александр Щербак/ТАСС

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич поддержал намерение США увеличить свое экономическое и политическое присутствие на Балканах после недавно заключенного соглашения по Косово.

Как известно, президент Сербии Александр Вучич совершил двухдневный визит в США, где провел переговоры с «премьером» Косово Авдулахом Хоти. В результате стороны подписали 4 сентября соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве главы Белого дома Дональда Трампа.

На конференции «Помним и стоим рядом с США», организованной 11 сентября Конгрессом сербско-американской дружбы в годовщину теракта 11 сентября 2001 года, Дачич заявил, что договор, заключенный между Белградом и Приштиной, не мог бы быть достигнут без решающей роли США и президента Дональда Трампа.

«Американская сторона — один из наших ключевых партнеров в процессе достижения постоянного и устойчивого решения проблемы Косово и Метохии», — цитирует министра РИА Новости.

Как отмечает агентство, 11 сентября также стало известно, что Трамп выдвинут на Нобелевскую премию за подписанное в Вашингтоне соглашение.

Ранее сербский журналист Миодраг Миликич рассказал в беседе с «Ридусом», что главная политическая составляющая соглашения состоит в том, что Сербия обязуется не призывать мировое сообщество к непризнанию Косово, а Приштина обещает не добиваться членства в международных организациях.

Миликич также напомнил, что Сербия давно испытывает давление со стороны США и большинства стран Евросоюза, а теперь еще и Израиля. Они требуют признать независимость части сербской территории.

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