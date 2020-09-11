Издание «МБХ медиа» присоединилось к распространителям фейков о выборах

Рабочая группа Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации в интернете обнаружила в Сети новые фейки о нынешних выборах, которые начались в пятницу, 11 сентября, и продлятся до 13-го числа.

В частности, 10 сентября Telegram-канал «МБХ медиа» разместил видео о нарушении на УИК в поселке Тельмана в рамках выборов губернатора Ленинградской области. В ролике утверждалось, что участок якобы расположен на строительной площадке ТЦ «Алмаз», а это противоречит правилам безопасности.

Как заявил первый заместитель председателя Координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич, данная информация является ложной.

Сотрудники избирательной комиссии Ленинградской области прокомментировали информацию «МБХ медиа». По их словам, два избирательных участка — № 909 и 959 — действительно располагаются на территории торгового центра. Однако проведенные ранее проверки МЧС и полиции заключили, что помещения не представляют угрозы для безопасности избирателей, — рассказал Малькевич.

«Здание нового ТЦ на данный момент не сдано в эксплуатацию, по словам председателя ТИК Тосненского района, — утверждает Малькевич. — В связи с этим были предоставлены военные палатки, в которых на момент голосования будут находиться КОИБы, сотрудники избиркома и полиции, следящие за безопасностью и порядком при проведении выборов. Более того, в палатках, по заявлениям главы сельского поселения, есть электричество, а температура будет держаться на должном санитарном уровне посредством тепловых пушек».

Еще одна недостоверная информация появилась на «Карте нарушений», которая модерируется движением «Голос». Речь идет о плакатах к Диктанту Победы, развешанных в здании нижегородской школы, где находится УИК № 2554. «Голос» сообщил о наличии на этих плакатах символики «Единой России».

«Баннеры были зафиксированы в момент проведения акции, однако к моменту начала голосования и работы УИК они были сняты», — указал Малькевич.

