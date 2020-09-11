«Мы в России живем»: Развожаев ответил на обвинения Киева по поводу выборов

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев ответил на заявление МИДа Украины по поводу выборов в городе-герое.

Как стало известно «Ридусу», в украинском МИДе считают проведение выборов в Крыму нарушением международного права. Киевские чиновники сообщили, что организаторы таких выборов рано или поздно «понесут ответственность». Также Украина намерена обратиться к мировому сообществу с просьбой присоединиться к осуждению избирательного процесса в Севастополе.

Я готов нести ответственность за всё, что я делаю. А что касается МИДа Украины, я всегда с удивлением читаю сообщения из этой альтернативной реальности. Мы здесь, мы живем в России, мы голосуем за наш Севастополь, поэтому комментировать тут нечего. Все эти заявления дают повод для иронии в Севастополе, — приводит слова Развожаева Telegram-канал «РИА 82».

Напомним, что сегодня в 83 субъектах России началось трехдневное голосование. В четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах — выборы депутатов законодательных собраний, в 18 — прямые губернаторские выборы.

