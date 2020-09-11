«Бездельник и грантоед»: Милова призвали наказать за оскорбление Рошаля

Сторонники блогера Алексея Навального продолжают интернет-травлю знаменитого детского хирурга Леонида Рошаля. Так, соратник Навального Владимир Милов назвал Рошаля «старой образиной» и «преступником», переодетым в белый халат. Еще он сравнил прославленного хирурга с нацистским врачом Йозефом Менгеле, который проводил над детьми бесчеловечные эксперименты.

Ругань со стороны Милова была вызвана заявлением Леонида Рошаля про необходимость создания международной группы для расследования дела о госпитализации Алексея Навального.

«Те оскорбления, которые произносит Милов публично, является административным правонарушением. Должны быть какие-то этические нормы, которые преступать нельзя. Я не знаю, что происходит в голове Владимира Милова, если он позволяет себе подобные высказывания. Рошаль прекрасно известен как высококлассный специалист, причем не только в России, но и за рубежом. Он лечил и спасал детей во время различных военных конфликтов. Например, в Нагорном Карабахе, а еще во время Чеченской войны», — прокомментировал ситуацию в интервью «Ридусу» член Центрального штаба ОНФ, председатель Всероссийского общественного движения «‎Волонтеры-медики» Павел Савчук.



При всем том, что я, мягко говоря, не в восторге от того, что произошло с Навальным, когда я смотрю на Милова, мне кажется, что у него пена изо рта уже идет. Первое, что необходимо сделать, это проверить его на психическое здоровье, — добавил член ОП Республики Башкортостан, председатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов.

Наказать Милова также призвал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Одно дело, когда он занимается оппозиционной политической деятельностью, полемизирует со своими политическими противниками или на грани фола, или переходя эту грань. Другое дело, когда речь идет о прямом оскорблении врача, человека, гражданина», — сказал Коротченко газете «Взгляд».

Юрист Илья Ремесло охарактеризовал Владимира Милова как «бездельника и грантоеда», не сделавшего в своей жизни ничего полезного.

«Рошаль был награжден медалью „За заслуги по осуществлению защиты прав человека“ Международным комитетом по защите прав человека при ООН. То есть Рошаль — это настоящий, признанный на международном уровне правозащитник. А кто такой Милов? Чиновник в правительстве Миши „два процента“», — возмущается Ремесло.



Напомним, основателю «Фонда борьбы с коррупцией», блогеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Навальный был госпитализирован в омскую больницу в состоянии комы и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.



Пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш заявляла, что у Навального токсическое отравление, позже этой версии стало придерживаться правительство ФРГ и остальных стран ЕС. При этом данные, на основании которых был сделан вывод об отравлении Навального, России предоставлены не были. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предположил, что резкое ухудшение здоровья Навального может быть провокацией западных спецслужб.

Ранее «Ридус» публиковал хронику транспортировки Алексея Навального из России в Германию на лечение.