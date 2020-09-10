Огромное кладбище мамонтов нашли при строительстве аэропорта в Мехико

Ученые находят все больше и больше скелетов мамонтов при раскопках на строительстве аэропорта в Мехико. Возможно, это — одно из крупнейших в мире скоплений останков доисторических предков современных слонов. По мнению специалистов, многие животные могли погибнуть практически одновременно, попав в «грязевую ловушку».

Мамонты поселились в районе нынешней столицы Мексики примерно 24 тысячи лет назад. В те времена здесь раскинулись обширные луга на берегах озер, оставшихся при отступлении ледника. Обилие пищи и воды привлекало стада различных животных — древних верблюдов, лошадей и буйволов.

«Это место было похоже на рай», — цитирует Reuters слова археолога Рубена Мансанильи.

Однако топкие берега таили опасность, подчеркнул ученый. Похоже, что стадо мамонтов зашло слишком далеко в болото и не смогло выбраться. Оказавшиеся в ловушке животные не смогли вытащить ноги из вязкой грязи.

Мансанилья уверен, что большая часть мамонтов погибла именно так. Хотя есть свидетельства охоты на них древних людей. Наши предки загоняли могучих животных в глубокие ямы на мелководье и добивали стрелами и копьями с кремневыми наконечниками. Это происходило около 10 тысяч лет назад.

К настоящему времени ученые обнаружили уже более сотни скелетов мамонтов. Они разбросаны почти по 200 участкам раскопок. Наряду с останками древних слонов встречаются кости других видов млекопитающих ледникового периода. Палеонтологи просто в шоке от обилия массивных бивней, найденных при строительстве нового аэропорта мексиканской столицы.

«Мы предполагали найти останки мамонтов. Но не думали, что их будет так много», — сказал Мансанилья.

По его словам, после завершения раскопок это место, расположенное примерно в 50 километрах к северу от центра Мехико, может войти в число крупнейших на планете месторождений скелетов мамонтов, и конкурировать с самыми известными «кладбищами» в Соединенных Штатах и российской Сибири. Ученый добавил, что в главном терминале аэропорта планируется создать подобие музея, в котором будут представлены местные палеонтологические экспонаты.



Система озер, которые когда-то находились в долине Мехико, перестала существовать еще при испанских конкистадорах. Водоемы были осушены в ходе борьбы с ежегодными наводнениями, начиная с 1600-х годов. Сегодня в местном засушливом ландшафте преобладают рабочие кварталы и автомагистрали, ведущие из столицы в мексиканскую провинцию.

Влияние человека на природу уже начинает обгонять естественные процессы. Это происходит из-за роста населения и совершенствования технологий. Ученые неофициально называют наступившую эру доминирования людей антропоценом. Определение его точных временных границ пока вызывает споры, но наши потомки легко разберутся с датированием. Помогут кости, считают специалисты.