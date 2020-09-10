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Огромное кладбище мамонтов нашли при строительстве аэропорта в Мехико

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© Twitter

© Twitter

Ученые находят все больше и больше скелетов мамонтов при раскопках на строительстве аэропорта в Мехико. Возможно, это — одно из крупнейших в мире скоплений останков доисторических предков современных слонов. По мнению специалистов, многие животные могли погибнуть практически одновременно, попав в «грязевую ловушку».

Мамонты поселились в районе нынешней столицы Мексики примерно 24 тысячи лет назад. В те времена здесь раскинулись обширные луга на берегах озер, оставшихся при отступлении ледника. Обилие пищи и воды привлекало стада различных животных — древних верблюдов, лошадей и буйволов.

«Это место было похоже на рай», — цитирует Reuters слова археолога Рубена Мансанильи.

Однако топкие берега таили опасность, подчеркнул ученый. Похоже, что стадо мамонтов зашло слишком далеко в болото и не смогло выбраться. Оказавшиеся в ловушке животные не смогли вытащить ноги из вязкой грязи.

© Twitter @Jamie_Woodward_

Мансанилья уверен, что большая часть мамонтов погибла именно так. Хотя есть свидетельства охоты на них древних людей. Наши предки загоняли могучих животных в глубокие ямы на мелководье и добивали стрелами и копьями с кремневыми наконечниками. Это происходило около 10 тысяч лет назад.

К настоящему времени ученые обнаружили уже более сотни скелетов мамонтов. Они разбросаны почти по 200 участкам раскопок. Наряду с останками древних слонов встречаются кости других видов млекопитающих ледникового периода. Палеонтологи просто в шоке от обилия массивных бивней, найденных при строительстве нового аэропорта мексиканской столицы.

«Мы предполагали найти останки мамонтов. Но не думали, что их будет так много», — сказал Мансанилья.

© Twitter @Jamie_Woodward_

По его словам, после завершения раскопок это место, расположенное примерно в 50 километрах к северу от центра Мехико, может войти в число крупнейших на планете месторождений скелетов мамонтов, и конкурировать с самыми известными «кладбищами» в Соединенных Штатах и российской Сибири. Ученый добавил, что в главном терминале аэропорта планируется создать подобие музея, в котором будут представлены местные палеонтологические экспонаты.

Система озер, которые когда-то находились в долине Мехико, перестала существовать еще при испанских конкистадорах. Водоемы были осушены в ходе борьбы с ежегодными наводнениями, начиная с 1600-х годов. Сегодня в местном засушливом ландшафте преобладают рабочие кварталы и автомагистрали, ведущие из столицы в мексиканскую провинцию.

Влияние человека на природу уже начинает обгонять естественные процессы. Это происходит из-за роста населения и совершенствования технологий. Ученые неофициально называют наступившую эру доминирования людей антропоценом. Определение его точных временных границ пока вызывает споры, но наши потомки легко разберутся с датированием. Помогут кости, считают специалисты.

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