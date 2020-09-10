Что будет с днем тишины: эксперты обсудили трехдневное голосование

В этом году выборы в регионах России будут длиться три дня. Эксперты считают, что новый формат — шаг навстречу избирателям. Во-первых, пандемия коронавируса еще не закончилась, и трехдневные выборы, по мнению политологов, позволят значительно снизить эпидемическую нагрузку. А во-вторых, такое голосование очень удобно.

«Сегодня качество голосования становится совершенно другим, потому что люди обращают внимание в первую очередь на удобства, связанные с голосованием», — отметил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, выступая в ходе круглого стола «Выборы для избирателей. К прямой демократии XXI века», организованного Экспертным институтом социальных исследований.

Чеснаков обратил внимание, что многодневное голосование — довольно распространенная в мире практика.

Чем больше она будет распространяться, то тем лучше, тем более легитимными, тем более демократическими будут выборы. В первую очередь потому, что количество людей, участвующих в голосовании, очевидно, будет больше, — уверен эксперт.

Он подчеркнул, что в последнее время часто приходится слышать критику в адрес многодневного голосования. Однако доводы оппонентов, утверждает Чеснаков, выглядят неубедительно.

«Они не учитывают то, что избирателям это выгодно и большинство выступает за возможность голосовать тогда, когда им удобно», — цитирует политолога «РИА Новости».



Призыв КПРФ об отказе от многодневных выборов — яркое свидетельство того, что коммунисты попросту не готовы играть по современным правилам, утверждает управляющий директор Экспертного института социальных исследований Фирдус Алиев.

«Старые партийные структуры не готовы удовлетворить изменяющиеся потребности своих же избирателей. Пора им менять свои алгоритмы, менять стратегию», — приводит слова Алиева URA.ru.



Правда, пока неизвестно, как в данном случае быть с традиционным днем тишины, когда за день до ЕДГ в публичном пространстве и СМИ запрещается предвыборная агитация.

Эксперимент предстоит любопытный. Завтра тишины не будет, голосование начнется, а суббота станет днем тишины, — сказал председатель «Российского общественного института избирательного права» Игорь Борисов.

Политолог Павел Данилин советует вообще отказаться от дня тишины. На его взгляд, день тишины давно стал архаикой.

«Пора забыть о нем. В Telegram и социальных сетях день тишины никак не учитывается. Время меняется, и нужно этому времени соответствовать», — пояснил Данилин.



Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах — выборы депутатов законодательных собраний, в 18 — прямые губернаторские выборы.

