Боксер Кушиташвили отделался условным сроком за избиение росгвардейца

Двукратный чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили был признан виновным в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков.

При этом 235-й гарнизонный военный суд в Москве приговорил спортсмена к трем годам лишения свободы условно.

Кроме того, суд отменил Кушиташвили домашний арест и отпустил его под подписку о невыезде.

«Путем полного сложения наказаний окончательно назначить три года лишения свободы с отбыванием наказания условно», — приводит «РИА Новости» постановление суда.

Боксеру также назначили два года испытательного срока. Как пишет агентство, защита Кушиташвили обратилась к суду с просьбой учесть смягчающие обстоятельства: его спортивные заслуги перед страной и помощь детским домам. В своем последнем слове спортсмен попросил судью дать ему возможность «отстаивать честь России на международном ринге».

Перед этим Кушиташвили признал вину и заявил, что раскаивается, сообщает «РЕН ТВ».

Напомним, 2 февраля боксеры Георгий Кушиташвили и Овик Оганнисян были задержаны в подъезде жилого дома на Фрунзенской набережной, где пытались скрыться от патруля Росгвардии. По версии силовиков, в ходе проверки документов спортсмены оказали сопротивление, а Кушиташвили ударил одного из росгвардейцев в лицо. В итоге боксеров доставили в территориальный отдел полиции. При задержании у них нашли сверток с кокаином.

Позже генеральный секретарь российской Федерации бокса Умар Кремлев сообщил о пожизненном отстранении Кушиташвили от выступлений за национальную сборную. Кремлев объяснил это решение тем, что, согласно результатам экспертизы, спортсмен употреблял наркотики.