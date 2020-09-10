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На какие продукты вырос спрос во время пандемии

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого специалисты проанализировали, какие продукты люди чаще всего покупали во время пандемии. По мнению экспертов, многие производители продуктов питания и напитков во время карантина активно рекламировали фастфуд и сладкую газировку.

Также во время пандемии вырос спрос на алкоголь и табак. В Бангладеш, например, Министерство промышленности объявило табак основным товаром, а правительство Кении включило сигареты, алкоголь и сладкую газировку в официальный список основных товаров первой необходимости, пишут эксперты.

В своем исследовании ученые проанализировали рекламу напитков и продуктов питания, которая была особенно популярна во время весеннего карантина. Специалисты нашли больше сотни рекламных кампаний, предлагающих бесплатную еду медикам, газированные напитки, поднимающие иммунитет, и другую вредную пищу, ведущую к ожирению и появлению диабета.

Также во время самоизоляции особым спросом пользовались сервисы по доставке еды. Проведя анализ рекламных кампаний, эксперты пришли к выводу, что спрос на фастфуд вырос почти в два раза по сравнению с прошлым годом.

Власти Южной Африки и Таиланда, первоначально запретившие продажу алкоголя во время карантина, спустя непродолжительное время отменили свои запреты из-за угрозы промышленного кризиса. Ограничения были сняты гораздо раньше, чем планировалось.

По всему миру весной спрос на алкоголь увеличился в несколько раз. Например, продажи большинства алкогольных напитков в апреле 2020 года оказались выше среднегодовых значений. Охотнее всего россияне покупали алкогольные компоненты для приготовления коктейлей.

Сильнее всего выросли розничные продажи джина.

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