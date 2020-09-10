Почему в США не могут решить проблему цифрового неравенства

США — локомотив мировой IT-индустрии. По идее, именно там должен быть самый доступный и быстрый интернет. Но это не так.

По данным издания New-York Times, в период режима изоляции, введенного в связи с распространением коронавируса, многим американцам, которые проживают в сельской местности, приходилось учиться и работать с автомобильных парковок, где есть точки Wi-Fi. Такая ситуация обусловлена тем, что в малонаселенных регионах США невозможно получить стабильный и высокоскоростной интернет даже за большие деньги.

При этом американские сетевые провайдеры регулярно публикуют отчеты о высокой степени проникновения интернета в стране. Но эти данные вряд ли можно назвать объективными, ведь хорошее подключение к Сети есть только в густонаселенных пунктах США.

В России тоже существует проблема цифрового неравенства между городом и деревней. Но она активно решается. В 2014 году в федеральный закон «О связи» были внесены поправки, призванные обеспечить всех без исключения россиян равным доступом к Сети. С тех пор для жителей малонаселенных пунктов начали организовывать точки бесплатного подключения к Wi-Fi. Эта программа распространяется на 24 тысячи поселков и деревень. Она должна завершиться в 2021 году. С 2015 по 2019 год доступ к Сети получили свыше трех миллионов человек.



Кроме того, до конца 2021 года в России планируют обеспечить высокоскоростным интернетом все школы, библиотеки, фельдшерские пункты, отделения МЧС и МВД. По данным 2019 года, к Сети было подключено 17 700 социально значимых объектов.

Сегодня количество российских интернет-пользователей составляет 94,4 миллиона человек. А широкополосный доступ к Сети имеют 73,6% домохозяйств. К 2024 году этот показатель достигнет, согласно планам правительства, 100%.

В США государство, конечно, не занимается обеспечением малонаселенных пунктов высококачественным интернетом. В Америке за доступ к Сети отвечают исключительно частные компании, нацеленные на получение экономической выгоды. Если в том или ином пункте США плотность населения высокая, то доступ к интернету там будет хорошим, — заявил в интервью «Ридусу» директор РОЦИТ Сергей Гребенников.

«В России бизнесу также далеко не везде интересно развивать широкополосный доступ в интернет, — добавил эксперт. — Но у нас в этом случае ответственность на себя берет государство. Если в Америке бизнес-ориентированный подход, то бишь интернет есть там, где есть деньги, что не всегда, наверное, правильно, то в России дела обстоят по-другому. Раз наше государство активно пропагандирует среди населения использование электронных сервисов, то оно, безусловно, обязано обеспечить и доступ к этим сервисам. Поэтому одна из приоритетных задач правительства РФ — высокоскоростной интернет для всех без исключения граждан».



Напомним, что 1 апреля 2020 года в России был запущен проект «Доступный интернет». Речь идет о предоставлении россиянам бесплатного доступа к социально значимым ресурсам.

В перечень данных ресурсов входит 371 сайт. Это поисковые системы, электронная почта и мессенджеры, сервисы погоды и карты, СМИ, образовательные и культурные платформы, а также сайты государственных органов, банков, сервисы доставки и волонтерские сайты.