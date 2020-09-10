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«Подделка цифр смерти подобна»: ученый ответил на критику Lancet о вакцине

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

Авторитетный международный научный журнал Lancet выступил с обращением к российским ученым, занимающимся разработкой вакцины от коронавируса «Спутник V». В своем письме эксперты предлагают ответить на критику зарубежных коллег, которые усомнились в качестве нашей вакцины.

«Ридус» связался с ученым из НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолием Альтштейном, который объяснил, почему критика со стороны западных коллег больше похожа на атаку с попытками понизить рейтинг отечественной вакцины.

Журнал очень авторитетный, поэтому сейчас все бурно это обсуждают. Если посмотрите, то в журнал прислали письмо за подписью 32 человек. Но вы же понимаете, что такие письма обычно пишет один человек, потом документ массово рассылается и собираются подписи. Строгих научных соображений здесь нет и быть не может. В письме придираются к цифрам: они считают, что слишком часто в нашем исследовании фигурирует одно и тоже число в указании титра сыворотки. Ну и что? Ученые опубликовали то, что получилось. Я лично знаю научный коллектив, который занимается разработкой «Спутник V», и уверен, что эти люди никогда не подделают результат. Подделка результата к такой статье подобна смерти. Претензии, которые нам предъявили, — это необоснованная критика, — пояснил «Ридусу» российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Напомним, что 4 сентября Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний российской вакцины от COVID-19. Через несколько дней после публикации в адрес редакции поступило коллективное письмо, в котором ученые из разных стран мира выразили сомнения насчет российской вакцины.

Теперь журнал предлагает российским ученым ответить на вопросы, которые возникли у зарубежных специалистов.

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