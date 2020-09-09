Назван еще один фактор, повышающий риск развития диабета

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, что существует еще один фактор риска развития диабета, о котором мало кто задумывается.

Для своего исследования ученые проанализировали более 1360 статей, в которых говорилось о 97 факторах риска, которые потенциально могут влиять на развитие диабета. Специалисты хотели выяснить, как часто эти факторы работают.

Также специалисты просмотрели медицинские карты более 70 тысяч пациентов с диабетом, чтобы выяснить, как часто и у кого встречаются эти факторы риска. С помощью компьютерного моделирования ученые выявили причинно-следственные связи большинства симптомов.

Мы обнаружили доказательства причинно-следственной связи между 34 уже известными факторами риска. Также впервые мы выяснили, что бессонница, на которую ранее никто не обращал особого внимания, является таким же фактором риска. Она увеличивает риск развития диабета на 17%, — пишут ученые.

Среди известных и доказанных факторов оказались депрессия, высокое артериальное давление, курение, частое употребление кофеина, высокий индекс массы тела, большой процент висцерального (внутреннего) жира, повышенный холестерин и недостаток витамина D.

Теперь к этим факторам добавилась и бессонница. Ученые заметили, что при бессоннице риск развития диабета повышался на 17%, однако при нормализации других факторов — лишнего веса и курения — этот риск снижался до 7%.

