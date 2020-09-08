Сын Высоцкого обдумывает иск из-за использования цитаты отца на выборах
- 08 сентября 2020, 18:52
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Никита Высоцкий, сын поэта и актера Владимира Высоцкого, выразил возмущение поступком кандидатов в Горсовет города Владимира, которые использовали в своих агитационных материалах цитату его отца без указания авторства. При этом Никита Владимирович рассматривает вероятность обращения по данному поводу в суд.
Речь идет о фразе «Где деньги, Зин?», позаимствованной из стихотворения Высоцкого «Диалог у телевизора». В центре скандала оказались исполняющая обязанности председателя Совета народных депутатов Владимира Лариса Пышонина и еще несколько депутатов.
«Ситуация, конечно, неприятная, — рассказал Никита Высоцкий в интервью „Ридусу“. — Это неправильно». По поводу обращения в суд собеседник издания ответил, что консультируется со специалистами. «Не знаю, будем разбираться», — резюмировал Высоцкий.
Отметим, что использование творческого наследия Владимира Высоцкого без разрешения правообладателя является очень серьезным правонарушением. За это кандидатам может грозить снятие с предвыборной гонки.
Напомним, сентябрьские выборы в России пройдут по новым правилам: вместо одного дня для голосования будет три — 11, 12 и 13 числа. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах — выборы депутатов законодательных собраний, в 18 — прямые губернаторские выборы.
Войти через социальные сети: