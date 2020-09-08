Депутат Костромской области ушла от коммунистов к Прилепину

Депутат Костромской областной Думы от КПРФ Надежда Шелепова объяснила в интервью «Ридусу», почему она решила порвать с коммунистами и вступить в ряды партии «За Правду».

По словам Шелеповой, с партией «За Правду», которая была создана писателем Захаром Прилепиным, она познакомилась благодаря своему бывшему соратнику Николаю Лебедеву.

«Он пришел ко мне и рассказал про новую партию, спросил, как я отношусь к идее открыть в Костроме региональное отделение. Я ответила, что это очень здорово, и новая сила нужна, тем более созданная столь уважаемыми людьми. Тогда он мне предложил вступить в партию, но сразу я не была готова к этому. Ну, а позже, познакомившись с концепцией и осознав, что она совпадает с моими убеждениями, поняла: это то, что я искала. Теперь буду добиваться правды в обществе единомышленников. И у нас получится, вот увидите», — сказала Надежда.

В новой партии Шелепова хочет продолжить развивать программы по привлечению в Костромскую область медицинских работников.

«Их катастрофически не хватает, это даже не проблема, а угроза! Чтобы исправить ситуацию, нужно увеличивать заработную плату, совершенствовать соцподдержку, обеспечивать детям места в учебных заведениях. Еще одна по-настоящему больная тема — лекарственное обеспечение детей с ограниченными возможностями здоровья. Порой плакать хочется от нынешнего положения дел. На сегодняшний день в области обеспечение детей-инвалидов лекарствами идёт очень тяжело, ощущается нехватка бюджетных средств. Санаторно-курортное лечение дети с ограниченными возможностями вообще получают сейчас раз в четыре года. Это недопустимо. И я полагаю, что новые силы способны донести нужные идеи до масс, добиться лучших свершений», — подчеркнула парламентарий.

В КПРФ Надежда Шелепова разочаровалась. Она считает, что региональное отделение партии «просто плывет по течению, не проявляя никакой инициативы».

Когда на твоих глазах разваливается отделение, забронзовевшие лидеры отметают неудобных себе людей, это не ведёт к развитию. Плыть по течению и называть себя оппозицией — это не для меня, смириться с этим не могу, поэтому и из политики уходить не хочу. Наверное, не одной мне видится, что свежие идеи должны нести и свежие лица. Не боюсь перемен, по крайней мере тех, которые выбрала для себя, — заключила Надежда.

Депутат Шелепова является членом двух комитетов Костромской областной Думы — по материнству и детству и по здравоохранению. Также Надежда занимает должность заведующей детской поликлиникой. В областном парламенте она работала над законами о привлечении медработников в регион, а еще помогала сиротам и многодетным семьям. «Есть результаты, но работы и целей ещё очень много», — подытожила парламентарий.

Напомним, сентябрьские выборы в России пройдут по новым правилам: вместо одного дня для голосования будет три — 11, 12 и 13 числа. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах — выборы депутатов законодательных собраний, в 18 — прямые губернаторские выборы.