СК выпустил передачу о борьбе с преступностью в блокадном Ленинграде

Следственный комитет России подготовил спецвыпуск программы «Следовательно...», который посвящен Дню памяти жертв блокады Ленинграда. В передаче рассказывается о том, какие коррективы в работу следственных органов внесла война и как боролись с преступностью во время блокады Ленинграда.

«Это была не просто борьба с криминалом в экстремальных условиях. Это была война с новыми видами преступлений, с неожиданными поступками и невероятными последствиями. Не было такого вопроса в блокадном городе, в решении которого не участвовала бы ленинградская милиция», — указано в аннотации к видео.

В съемках передачи принимали участие заместитель руководителя патриотического объединения «Ленрезерв» Елена Буянова, профессор кафедры криминалистики Военного университета МО РФ Сергей Маликов, кандидат исторических наук Станислав Бернев и многие другие заслуженные деятели.