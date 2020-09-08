Китай определился с двумя вакцинами от коронавируса

Китайские эксперты впервые представили свои вакцины-кандидаты, произведенные компаниями Sinovac Biotech и Sinopharm. Ни одна из этих вакцин еще не вышла на рынок, но производители уверены, что через пару месяцев этим препаратом смогут привиться миллионы людей.

Сейчас вакцины активно проходят третью фазу испытаний. Пока идет тестирование, китайцы не теряют времени и уже завершили строительство завода, который сможет производить 300 миллионов доз в год.

На днях в Китае прошла крупнейшая медицинская выставка, на которой производители вакцин демонстрировали свои вакцины-кандидаты и рассказывали о проведенных ранее исследованиях.

Прогресс в области производства отечественных вакцин — это признак китайского лидерства и устойчивости перед лицом беспрецедентной угрозы здоровью, которая ударила по мировой экономике, — заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Напомним, что в мае 2020 года Си Цзиньпин пообещал сделать эффективную вакцину, которая будет доступна всему миру. Такой жест благотворительности многие эксперты трактовали как извинение перед странами за то, что Китай не смог удержать распространение коронавируса.

Потенциальные вакцины, представленные на выставке, входят в число десяти вакцин-кандидатов во всем мире, которые вступили в третью фазу испытаний — последний шаг перед одобрением препарата для массового пользования.

По заявлению Sinovac Biotech и Sinopharm, цена на вакцины не будет высокой: две дозы обойдутся менее чем в 1000 юаней (146 долларов).

По состоянию на август, были предварительно заказаны по меньшей мере 5,7 миллиарда доз вакцин, разрабатываемых в настоящее время во всем мире. Но Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что пока не может рекомендовать к использованию ни одну из созданных вакцин-кандидатов.