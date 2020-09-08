«Эко» и «био»: о чем врут производители косметики

Магазины косметики и парфюмерии — рай для любой женщины, в котором можно найти товар на любой вкус и кошелек. Последние несколько лет особой популярностью пользуются эко-товары и гипоаллергенная косметика.

Но оказывается, не вся косметика с таким названием соответствует заявленной характеристики. «Ридус» пообщался с экспертом и выяснил, на что обращать внимание при выборе косметики людям, склонным к аллергии, а также тем, кому важен состав продукта.

Как показывает практика, косметический продукт с названием «гипоаллергенный» — это просто безопасная и хорошо протестированная косметика, но ни одно средство нельзя с легким сердцем назвать абсолютно гипоаллергенным, потому что даже самые невинные компоненты могут вызывать реакцию. К тому же, нельзя создать полностью безопасную косметику, так как почти любой компонент может вызвать аллергенную реакцию. Наиболее распространенные аллергены — это натуральные эфирные масла и экстракты растений, синтетические красители, ароматизаторы, консерванты. Наибольшим потенциалом аллергенности обладают компоненты состава белковой природы, — пояснила «Ридусу» специалист экспертного центра Союза Потребителей Росконтроль Анна Плахотник.

Поэтому тестирование новой косметики всегда влечет за собой риск обнаружить тот самый аллерген, который вызовет у вас реакцию кожи или слизистой. Если вы склонны к аллергии, врачи советуют выбирать косметику, не содержащую конкретные компоненты, на которые может возникнуть реакция, а не нейтрально «гипоаллергенную».

Впрочем, на эту надпись на этикетке можно ориентироваться в том случае, если вы обладаете просто чувствительной кожей или, скажем, слизистой глаз — скорее всего, именно такого рода средства будут максимально гуманны к поверхности, на которую они наносятся.

А при покупке новой марки косметики или продукта перед нанесением на лицо протестируйте средство на запястье: если не возникло красноты или сыпи, то, скорее всего, продукт вам подходит.



100%-натуральная косметика

Еще один тренд последних нескольких лет — эко- и биокосметика, созданная без химии, гормонов и прочих нехороших вещей, как заверяют производители. Однако, как пояснила «Ридусу» эксперт, ни одна промышленно созданная косметика не может быть на 100% натуральной, в противном случае ее нельзя бы было хранить больше нескольких дней вне холодильника.

В любой косметике из магазина содержатся консерванты, и это естественно, иначе теряется сам смысл ее производства.

Если вы видите на упаковке надпись «эко» и «био», то эта косметика, скорее всего, просто содержит в составе натуральные компоненты (которые, как мы помним, могут вызвать аллергию). Также эта надпись может указывать на то, продукт не тестировался на животных.