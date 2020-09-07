До конца 2020 года у Су-30СМ2 появится новый двигатель

Модификацию истребителя Су-30СМ2 планируется до конца 2020 года оснастить новым двигателем АЛ-41Ф-1С с изменяемым ветром тяги.

По словам заслуженного летчика-испытателя Игоря Маликова, более мощный двигатель от Су-35 даст больший запас тяги.

Это позволит увеличить количество боеприпасов и оборудования на борту.

«Изменяемый вектор тяги даeт самолeту возможность вести маневренный воздушный бой», — рассказал Маликов в интервью газете «Известия».

Он пояснил, что, когда истребитель быстро изменяет свое положение, приборы должны уверенно отслеживать передвижение целей, по которым пилоту предстоит выпустить ракеты «воздух-воздух».

Помимо двигателя, у истребителя также обновлена оптика, радар и системы наблюдения. По мнению специалистов, в настоящий момент Су-30СМ в базовой конфигурации являются самыми многочисленными современными воздушными средствами на вооружении России и ее ближайших союзников.

Как отмечает издание, по сравнению с силовой установкой Су-30СМ, которой оснащен истребитель в настоящее время, тяга у нового двигателя увеличена на 16% - до 14 500 кгс. Ресурс авиамотора повышен в два раза — до 4 тысяч часов. При этом масса и габариты двигателя остались прежними.

Ранее сообщалось, что в настоящее время прорабатывается вопрос о создании специальных инженерно-аэродромных батальонов, которые смогут разворачивать в чистом поле аэродромы воздушно-космических сил (ВКС) России.