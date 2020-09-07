В Турции запретили проезд стоя в общественном транспорте из-за COVID-19

В связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом в Турции запретили ездить стоя в общественном транспорте.

О введенном запрете объявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что пандемия коронавируса достигла в стране второго пика. Дело в том, что в течение последних нескольких дней в Турции фиксировался наивысший с мая и июня рост числа новых случаев COVID-19 за сутки.

Выступая в Анкаре, Эрдоган подтвердил рост заболеваний и заявил, что в связи с этим усиливаются меры по противодействию пандемии. «Кафе и рестораны будут еще больше контролироваться. Ни в коем случае не будут разрешаться поездки стоя в общественном транспорте», — цитирует его РИА Новости.

Он также предупредил о штрафах, которые ожидают граждан, не носящих маски и не соблюдающих социальную дистанцию.

Ранее сообщалось, что 3 сентября в Турции был зафиксирован максимальный за период с середины мая рост числа заболевших коронавирусом. За сутки было отмечено 1642 новых случая заражения, умерли 49 пациентов.

Также стало известно, что в ближайшее время в Турции могут начаться испытания российской вакцины от COVID-19.

