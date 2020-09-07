Исполнитель теракта в клубе Reina получил 1368 лет тюрьмы

Выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, расстрелявший в ночь на 1 января 2017 года посетителей ночного клуба Reina в Стамбуле, 7 сентября осужден турецким судом. Приговор впечатляет — 40 пожизненных сроков тюремного заключения, сообщило агентство «Анадолу».

Согласно приговору, исполнитель террористического акта, который унес жизни 39 человек, получил в общей сложности 1368 лет тюрьмы, пишет агентство. Машарипову, известному также под прозвищем Абу Мухаммед Хорасан, недавно исполнилось 32 года.

Изначально прокуратура просила для Машарипова 2397 лет тюрьмы. Сам он требовал от суда смертной казни, поскольку пришел в клуб Reina, «чтобы умереть».

Среди 39 погибших в стамбульском ночном клубе было 16 иностранцев — подданные Саудовской Аравии, Ливии, Ливана, Израиля, Марокко и Иордании. Жертвой теракта стала и гражданка России.

Машарипов получил автомат и магазины с патронами от некоего Абу Джихада. Ему поручили «расправиться с неверными» на известной площади Таксим. Однако там было слишком много полицейских, поэтому смертника направили в район Ортакей, где располагался клуб Reina.

Террорист ворвался в здание и начал стрелять по посетителям клуба, а затем бросил гранату. Еще одной он намеревался подорвать себя, но она оказалась светошумовой и боевик отделался повреждениями лица. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство"*.

*Запрещена в России решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года