Фетисов высказался за реформирование системы господдержки спортивных клубов

Система поддержки профессиональных клубов государством и крупными госкорпорациями нуждается в реформировании, заявил первый зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов.

Он убежден, что финансовую поддержку нужно оказывать не командам, а целым лигам.

По его мнению, выделяемые государством средства должны распределяться в равных пропорциях между всеми российскими командами. Это обеспечит стабильность во всех регионах.

«Главная наша задача — убедить тех, кто принимает решения, в том, что в остальных регионах такие же любители хоккея и других видов, как в спонсируемом ими городе», — цитирует Фетисова ФАН.

Он отметил, что сейчас спортивные клубы лишены равных возможностей для достижения успеха. В результате нарушается одно из главных условий развития спортивной индустрии.

В этой связи Фетисов призвал создавать в России равные условия для развития профессиональных лиг, что позволит полностью уйти от финансирования команд из региональных бюджетов.

Депутат привел в пример США и Голландию, где государство отдает стадион в аренду по номинальной стоимости команде, которая отстаивает честь региона. В результате такие команды повышают стоимость спортивных объектов в десятки раз.

Фетисов также подчеркнул, что в России на законодательном уровне необходимо создавать условия для более активного участия частного бизнеса в поддержке профессиональных команд. «В США существуют налоговые преференции для частного бизнеса, финансово поддерживающего спортивные команды», — приводит издание его слова.

Ранее Фетисов затронул проблему блата в детском спорте, которая продолжает существовать в России. Одним из путей решения назревшей проблемы он назвал внедрение в школы занятий хоккеем.

В 2015 году Фетисов предложил запретить российским хоккеистам уезжать в иностранные клубы до 28 лет.