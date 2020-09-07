В Израиле найден храм времен правления царя Соломона

Команда археологов во время недавних раскопок в Израиле обнаружила фрагменты древней капители, которая много столетий назад украшала колонну в храмовом комплексе.

Капитель и другие артефакты, предположительно относятся ко времени строительства знаменитого первого Иерусалимского храма или Храма Соломона, возведенного в 950—586 годы до н. э.

Эти каменные артефакты сделаны из мягкого известняка, который добавили недалеко от места раскопок. На каменных блоках видна декоративная резьба. Также среди руин храма мы обнаружили удивительную капитель эолийского ордена — ордер доклассической архитектуры, возникший в VII веке до н. э., — пишут археологи.

© Israel Antiquities Authority

Капитель такого ордера часто встречалась в архитектуре того времени, а также изображения капители могли наноситься на монеты.



По словам археологов, во время раскопок были обнаружены три средние каменные капители, а также своеобразные каменные наличники, которые когда-то обрамляли окна этого храма.

© Israel Antiquities Authority

До сих пор неизвестно, кому принадлежал этот храм, и какое у него было предназначение. По мнению некоторых экспертов, это здание, возможно, когда-то принадлежало одному из царей Иудеи или известной, богатой семье в древнем Иерусалиме.



Эксперты полагают, что остальная часть здания, скорее всего, была разрушена примерно во время разрушения Иерусалима в 586 году до н. э.