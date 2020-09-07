Медики не торопятся лечить плазмой крови больных коронавирусом

Американские врачи отреагировали на одобрение Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) использовать плазму крови переболевших для лечения пациентов с коронавирусом.

Нам никто не показал исследования, и не хотелось бы слепо полагаться на правительственные рекомендации. Мы бы хотели присоединиться к клиническим испытаниям и лично убедиться в действенности методики, — пишут авторы статьи.

Несмотря на разрешение экспертов FDA, врачи по-прежнему обеспокоены тем, что методика использования плазмы крови до конца не исследована и все еще имеет достаточно много подводных камней.

В США новый метод лечения получил всеобщую огласку благодаря активной агитации Трампа, который разрешил использовать экспериментальную терапию сразу в нескольких больницах. В США плазма крови выздоровевших пациентов была предложена более чем 77 000 пациентам с COVID-19.



Напомним, что плазма содержит мощные антитела, которые могут помочь быстрее бороться с болезнью и защитить людей от серьезных последствий. Пока что такая терапия не прошла клинические испытания и все еще остается экспериментальным способом лечения.

Антитела — это помощники, которые заставляют нашу иммунную систему лучше справляться с инфекцией. Принцип действия отличается от вакцины, которая вводится до заболевания, так как антитела должны попасть в организм уже после заражения и нейтрализовать вирус. Чем быстрее антитела начнут работать, тем меньший вред организму нанесет вирус. Технология перспективная, но не самая дешевая, поэтому вряд ли она станет массовой, — пояснил «Ридусу» руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, вирусолог Виталий Зверев.

Сейчас авторы работы готовятся к проведению собственного исследования, которое покажет, насколько эффективно метод работает. В исследовании планируют принять участие 1000 участников, половина из которых получат настоящую плазму выздоровевших, а другие — плацебо.