Врачи назвали срок, когда исчезают все осложнения после COVID

Международная группа исследователей опубликовала статью, в которой рассказала, что у пациентов, выздоровевших после коронавируса, часто появляются осложнения, связанные с повреждением сердца и легких.

Авторы работы проанализировали предыдущие исследования и пришли к выводу, что, несмотря на широкое распространение осложнений, они довольно-таки быстро проходят.

В ходе работы ученые анализировали медицинские карты 150 пациентов из нескольких больниц в Австрии. У всех них был диагностирован коронавирус разной тяжести, но в итоге все выздоровели. После выписки из больницы участники исследования должны были вернуться на обследование через 6, 12 и 24 недели.

Во время этих визитов врачи проводили стандартную диагностику, а также анализировали количество кислорода и углекислого газа в артериальной крови, проводили функциональные тесты легких, компьютерную томографию (КТ) и эхокардиограмму.



Во время первого визита к врачу более половины пациентов имели по крайней мере один стойкий симптом, преимущественно одышку и кашель, а компьютерная томография все еще показывала повреждение легких у 88% пациентов.

Через 12 недель после выписки из больницы симптомы частично прошли, и повреждение легких было уменьшено до 56%. К следующему этапу (через 24 недели) ученые рассчитывают, что повреждения легких будут сведены к минимуму.

Среди самых распространенных осложнений после коронавируса по-прежнему остается одышка (40 пациентов, 47%) и кашель (13 пациентов, 15%).

