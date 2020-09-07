Известная «путешествием скорби» косатка Талекуа стала матерью

Героиня трагичной истории двухлетней давности — косатка по имени Талекуа — родила нового детеныша. Животное заметили в проливе Аро, к северо-западу от американского города Сиэтл. Мама и малыш выглядят здоровыми, сообщил Центр исследований китов в штате Вашингтон.

Летом 2018 года Талекуа совершила «Путешествие скорби» со своим мертвым китенком. Она проплыла с ним более полутора тысяч километров. Горевавшая мать в течение 17 дней не могла расстаться с телом детеныша. Об этом написали многие СМИ мира.

В июле нынешнего года экологи сообщили, что косатка, известная ученым под номером J35, снова беременна. Скорее всего, роды прошли 4 сентября.

«Ура! Ее новый детеныш выглядит здоровым и не по годам развитым. Он энергично двигался вместе со своей матерью на второй день жизни в свободном плавании. Мы знаем, что он родился не сегодня, потому что его спинной плавник был в вертикальном положении … поэтому мы назначаем его днем рождения 4 сентября», — заявили в центре.

Пол нового детеныша пока не сообщается. Ученые отметили, что Талекуа отдалилась от других китов и держалась от них в стороне, пересекая границу с Канадой.



«Мы попрощались с ней через несколько минут и пожелали удачи. Надеемся, что с новым детенышем все будет в порядке», — подчеркнули ученые.

По словам специалистов Центра исследований китов, в последние годы основной причиной неудачных родов и гибели детенышей косаток является пищевой стресс.