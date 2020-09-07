найти ×
   
  • USD
    75.18
  • EUR
    89.04
СохранитьСохранено0
×

00583

Известная «путешествием скорби» косатка Талекуа стала матерью

Small a73d41983d
© Katie Jones, Center for Whale Research

© Katie Jones, Center for Whale Research

Героиня трагичной истории двухлетней давности — косатка по имени Талекуа — родила нового детеныша. Животное заметили в проливе Аро, к северо-западу от американского города Сиэтл. Мама и малыш выглядят здоровыми, сообщил Центр исследований китов в штате Вашингтон.

Летом 2018 года Талекуа совершила «Путешествие скорби» со своим мертвым китенком. Она проплыла с ним более полутора тысяч километров. Горевавшая мать в течение 17 дней не могла расстаться с телом детеныша. Об этом написали многие СМИ мира.

В июле нынешнего года экологи сообщили, что косатка, известная ученым под номером J35, снова беременна. Скорее всего, роды прошли 4 сентября.

«Ура! Ее новый детеныш выглядит здоровым и не по годам развитым. Он энергично двигался вместе со своей матерью на второй день жизни в свободном плавании. Мы знаем, что он родился не сегодня, потому что его спинной плавник был в вертикальном положении … поэтому мы назначаем его днем рождения 4 сентября», — заявили в центре.

Пол нового детеныша пока не сообщается. Ученые отметили, что Талекуа отдалилась от других китов и держалась от них в стороне, пересекая границу с Канадой.

«Мы попрощались с ней через несколько минут и пожелали удачи. Надеемся, что с новым детенышем все будет в порядке», — подчеркнули ученые.

По словам специалистов Центра исследований китов, в последние годы основной причиной неудачных родов и гибели детенышей косаток является пищевой стресс.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
9 правил, которые помогут не заразиться COVID-19 при выходе на улицу
28192075читать позжечитаю позже
Здоровье
Туалеты попали в список самых опасных мест во время пандемии
201970читать позжечитаю позже

главное


Животные
За что мы любим наших котов

Вот несколько попыток ответить на этот вопрос при помощи видео.

305321читать позжечитаю позже

Животные
Юмор
Коты и туалетная бумага: чем заняться на карантине31 марта

Осталось придумать, как использовать запасы гречи.

11013143читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM