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Силы аравийской коалиции сбили начиненный взрывчаткой беспилотник

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© pixabay.com

© pixabay.com

Беспилотный летательный аппарат, запущенный в сторону Саудовской Аравии, был сбит силами аравийской коалиции.

По заявлению коалиции, он был начинен взрывчаткой.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, беспилотник запустили с территории Йемена где действуют сторонники мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы).

Противостояние между правительственными силами и хуситами продолжается в Йемене с августа 2014 года, а в наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в страну в марте 2015 года коалиции под руководством Саудовской Аравии.

Операцию «Буря решимости» против установивших контроль над значительной частью Йемена мятежников поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан. Позже было объявлено о начале другой операции — «Возрождение надежды».

Ранее «Ридус» писал о том, что в сентябре 2019 года йеменские повстанцы-хуситы заявили, что прекращают обстреливать ракетами Саудовскую Аравию. Повстанцы подчеркнули, что возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция предложила им прекратить авиаудары по Йемену в обмен на отказ от ракетных обстрелов Саудии.

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