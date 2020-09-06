Секретный «космический челнок» КНР оставил на орбите неизвестный объект

Многоразовый орбитальный модуль, запущенный Китаем 4 сентября с космодрома Цзюцюань, мог оставить на орбите некий таинственный объект. Скорее всего, речь идет о малом искусственном спутнике неизвестного назначения — так называемом «кубсате», заявил астроном-любитель из Нидерландов Марко Лангбрук.

Новому объекту уже присвоили обозначение 2020−063G и номер 46395.

«Интересно! Новый объект (2020−063G, № 46395) внесен в каталог на орбите 332×348 километров», — написал Лангбрук в Twitter.

По мнению ученого, объект отделился именно от китайского экспериментального космического корабля. Произошло это 5 сентября примерно в 22:25 по гринвичскому времени (или в 1:25 6 сентября по московскому) — за два витка до посадки секретного челнока КНР.

Лангбрук постоянно наблюдает за искусственными спутниками и ведет собственный блог, посвященный этой теме. Он считает, что вернувшийся на Землю 6 сентября новый многоразовый космический корабль Китая является ответом на разработку и запуск в США секретного военного челнока X-37B.



Американский аппарат уже совершил пять длительных полетов в космос. Их подробности не сообщаются. Известно лишь, что он оставил на орбите три спутника. Что это за объекты — также остается тайной.

Китайский челнок был запущен в обстановке особой секретности 4 сентября. Его вывела на орбиту ракета-носитель «Чанчжэн-2 Ф».

«Предполагалось, что это был долгожданный первый запуск роботизированного „космического самолета“ — ответа на X-37B американских ВВС», — написал в своем блоге Лангбрук.

Китайское информационное агентство «Синьхуа» опубликовало по этому поводу очень короткую новость. В ней сообщалось о запуске «многоразового экспериментального космического корабля». Китайские журналисты подчеркнули, что во время полета он будет «испытывать технологии многократный запусков, обеспечивая поддержку мирного использования космоса».

По данным Лангбрука, китайский корабль совершил определенный маневр «из соображений безопасности». Возможно, чтобы избежать пролета над определенной территорией.

В космосе челнок КНР совершил ряд маневров и приблизился к орбитальной плоскости двух «полезных нагрузок» США. Потом, вероятно, с него был сброшен некий объект.

«Скорее всего, это какой-то кубсат», — отметил Лангбрук в своем блоге.

«Кубсатами» называют малые искусственные спутники Земли, которые используются для исследования космоса. Они имеют объем лишь в несколько литров и массу меньше десяти килограммов. Создание таких аппаратов стало возможно лишь в нашем веке с развитием нанотехнологий.

В феврале нынешнего года командующего космическими силами США генерала ВВС Джона Рэймонда напугали российский космический аппарат «Космос-2542» и отделившийся от него малый спутник-инспектор. Они якобы «преследуют» на орбите спутник-разведчик Соединенных Штатов USA-245 или KH-11.

Ранее ученые уже прогнозировали, что космос вскоре может стать ареной боевых действий между спутниками передовых держав. И даже описали, как это может выглядеть.