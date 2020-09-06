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Аэродромы ВКС России смогут разворачивать в чистом поле

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В настоящее время прорабатывается вопрос о создании специальных инженерно-аэродромных батальонов, которые смогут разворачивать в чистом поле аэродромы воздушно-космических сил (ВКС) России.

Первый такой батальон уже развернут на базе Государственного летного испытательного центра.

Приняв в августе участие в маневрах в Южном военном округе, этот батальон построил первый в подобном роде полевой грунтовый аэродром.

Как сообщает газета «Известия», инженерно-аэродромные части ВКС оснащены всем необходимым и способны прямо в поле обустроить полноценную авиабазу. Для этого необходимо увлажнить и укатать грунт для взлетно-посадочной полосы, оборудовать стоянки, развернуть резервуары для хранения топлива и технику для обслуживания самолетов и вертолетов.

Издание отмечает, что подобные временные аэродромы принимают любые вертолеты и различные типы самолетов.

Как писал ранее «Ридус», пресс-служба Балтийского флота опубликовала фотографии и видеозапись высадки морского десанта на необорудованное побережье на полигоне «Хмелевка» в рамках учений «Океанский щит-2020» в Калининградской области.

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