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Распыленное в воздухе вещество заставило протестующих в Минске разбежаться

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кадр из видео

кадр из видео

В толпе протестующих, собравшихся около оцепления ОМОН у Дворца независимости в Минске, распылили неизвестное вещество.

Это произошло после того, как демонстранты начали делать надписи на щитах силовиков.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как толпа внезапно бросается врассыпную.

Как сообщил корреспондент РИА Новости с места событий, от распыленного вещества у участников акции заслезились глаза, сильно заложило нос, появилось жжение в горле и стало трудно дышать.

В результате протестующие отхлынули от заграждений и направились в противоположную сторону. Никаких столкновений не последовало, пишет агентство.

По данным газеты «Известия», у резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко был распылен перцовый газ. Однако с чьей стороны его применили, пока не известно.

Отмечается, что протестующие через какое-то время вернулись к оцеплению, и газ был распылен повторно.

По информации МВД Белоруссии, в ходе протестных акций в стране 6 сентября были задержаны сотни граждан.

Ранее «Ридус» писал о том, что в Белоруссии продолжаются еженедельные воскресные акции протеста противников президента Александра Лукашенко. На сегодняшний «Марш единства» в Минске вышли, по подсчетам журналистов, около 120 тысяч человек.

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