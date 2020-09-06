Россиянка утонула в Италии во время катания на лодке со спутником

Гражданка России утонула у берегов Сардинии в Италии, катаясь на лодке с молодым человеком, который тоже оказался россиянином.

Выяснилось, что пара взяла в аренду резиновую лодку, чтобы отправится в романтическую прогулку по морю.

В районе Красного острова мужчина решил искупаться, а девушка нырнула в воду вслед за ним. Однако по какой-то причине вернуться обратно на борт она не смогла.

Спасатели успели помочь выбраться из воды только мужчине, сообщает News24. Тело погибшей будет передано родственникам после выяснения причины ее смерти, пишет издание.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье утонул олимпийский чемпион 1964 года по борьбе Александр Иваницкий.

«Ридус» также писал о том, что в Австралии утонул 47-летний диджей и композитор Андрей Иванов.