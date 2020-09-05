Силуанов объяснил старшеклассникам, что такое финансовая грамотность
- 05 сентября 2020, 19:54
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Поскольку молодые люди активно используют сложные продукты финансовых технологий, важное значение имеет повышение уровня финансовой грамотности среди молодежи, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Выступая на уроке у одиннадцатиклассников школы № 17 города Обнинска Калужской области, он отметил, что финансовая грамотность стала необходимой компетенцией XXI века.
На занятии, прошедшем в рамках проекта Минфина РФ по повышению уровня финансовой грамотности населения, Силуанов рассказал школьникам об ответственном обращении с личными деньгами, а также объяснил, как устроена государственная бюджетная система.
«Чтобы грамотно распоряжаться собственными деньгами совсем не обязательно быть профессиональным финансистом, — приводятся слова министра на сайте ведомства. — При этом знания на базовом уровне очень важны для каждого человека, поскольку от этого зависит его благополучие».
Силуанов подчеркнул, что дополнительные знания о финансах позволят подрастающему поколению правильно обращаться с личными деньгами, а также помогут молодым людям избежать финансовых потерь и накопления необоснованных долгов.
Ранее сообщалось, что Министерство финансов России предложило сократить финансирование государственных программ «Развитие здравоохранения» и «Развитие образования».
«Ридус» также писал о том, что долг федерального правительства России превысил его ликвидные резервы.
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